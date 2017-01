Nota de Desagravo em favor dos médicos da UPA Jardim do Sol

A diretoria do Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná (Sindmed) vem apresentar Nota de Desagravo em favor dos médicos da UPA do Jardim do Sol em face do constrangimento ocorrido por ocasião da confusão promovida pelo vereador Emerson Petriv ( Boca Aberta) na na última sexta-feira, dia 06 de janeiro.

Utilizando o pretexto de fiscalizar o funcionamento da referida UPA, o vereador apresentou conduta ofensiva e desrespeitosa aos médicos e demais profissionais de saúde e causou transtornos ao atendimento aos pacientes. Imbuído em promover uma “ação midiática”, o Emerson Petriv adentrou a unidade de modo grotesco e agressivo, promoveu uma grande desordem no ambiente. Com o objetivo de expor e constranger os profissionais, esmerou-se em filmar ocorrido, agindo de forma truculenta para assim manipular a situação como um espetáculo de horrores a seu favor.

A grosseria, a truculência, o desrespeito, a exposição indevida dos profissionais e as inverdades proferidas pelo vereador Emerson Petriv não ficarão impunes. Para isso, o Sindicato está ao lado dos médicos na condução das medidas legais cabíveis, bem como na solicitação para que a comissão de ética da Câmara de Vereadores apure a conduta do parlamentar.

O Sindmed coloca-se ao lado do profissional na defesa intransigente da classe médica.

Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná

Alberto Toshio Oba - presidente