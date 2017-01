Secretário de Cultura inicia os trabalhos em Londrina

Entre os desafios de sua gestão está o de democratizar a cultura da cidade

O secretário municipal de Cultura, Caio Julio Cesaro, esteve ontem (12), na sede administrativa da Prefeitura de Londrina, para se apresentar ao chefe de Gabinete, Bruno Ubiratan, e discutir suas primeiras atitudes enquanto secretário da pasta. Ele esteve acompanhado da presidente do Conselho Municipal de Cultura de Londrina, Solange Gaya, e de seu amigo pessoal, o jornalista Marcos de Freitas.

“Estou voltando para Londrina após três anos e nove meses de trabalho no Ministério da Cultura, e vim dizer que estou pronto para o trabalho. Estou voltando para Londrina com muita alegria”, ressaltou o secretário. Ele informou que já analisou o relatório de transição de gestão e, para os próximos dias, estão agendadas visitas às unidades da Secretaria de Cultura e reuniões com o Conselho de Cultura.

O secretário ressaltou que a ideia é realizar uma gestão participativa, com a contribuição e colaboração da sociedade. “Essa foi a diretriz dada pelo Prefeito Marcelo Belinati e que também me deu a missão de democratizar a cultura, levando-a àqueles que mais necessitam, promovendo a cultura como elemento de inclusão social”, disse.

Ele também informou que o outro eixo de seu trabalho será na área da economia criativa. “Pretendemos trabalhar com processo de geração de valor e renda para as atividades culturais de Londrina”, informou. Com relação ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), Cesaro comentou que, embora ela já seja uma política pública bastante desenvolvida, a intenção é discutir melhorias junto à sociedade. “A cultura é algo dinâmico e complexo e que requer sempre uma atualização de seus processos”, garantiu.

O chefe de Gabinete, Bruno Ubiratan, disse que a administração dá as boas vindas ao Caio e que o Prefeito Marcelo Belinati tem grandes expectativas para sua gestão. “O Caio tem tudo para democratizar e reativar a cultura em Londrina, levando-a para vários grupos e bairros”, ressaltou. Segundo Ubiratan, durante a reunião foram repassadas algumas orientações e demandas da área ao secretário. “Ele já nos posicionou sobre o que pode ser feito e como ele vai tratar estas demandas”, afirmou.

A presidente do Conselho Municipal de Cultura de Londrina, Solange Gaya, disse está muito feliz com a volta do Caio Cesaro a Londrina e que acredita que ele irá agregar muito conhecimento para a cidade.

N.com