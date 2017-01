Haverá exposição de gravuras e edição da Feira Madá com artesanato, moda, gastronomia e artes; visitação será das 10 às 15 horas

O Museu de Arte de Londrina reabre neste sábado (14) com a realização de dois eventos gratuitos que iniciam a programação de 2017. O público poderá visitar, das 10 às 15 horas, o espaço cultural que fica na Rua Sergipe, 640, Centro.

Será aberta uma exposição de gravuras que integram o acervo do Museu de Arte, com curadoria da produtora cultural Helena Gomes A coletânea reúne trabalhos dos artistas plásticos Wanda Grade, Paulo Menten, Ivone Couto, Sandra Correia Savero, Eduardo Tadeu e Flávio Gadelha. A exposição permanece aberta para visitação até o dia 3 de março, no primeiro piso do museu.

Outra atração deste sábado será a Feira Madá, evento que reúne artesanato, gastronomia, música, arte e moda. A feira conta com produtos exclusivos e de qualidade, a maior parte feita com as mãos, incluindo itens de decoração, acessórios, brinquedos, arte gráfica, vestuário, produtos ecológicos e outros.

A proposta da iniciativa, organizada pelo Ateliê Coletivo Casa Madá, é incentivar e valorizar os artistas e produtores locais, fortalecendo a economia criativa de Londrina e região. Os expositores irão comercializar seus produtos no pátio onde ficam os arcos do Museu.

De acordo com a diretora de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Maria Luisa Alves Fontenelle, as atividades do Museu estão sendo retomadas, após o fechamento do local ao público, no final do ano passado, para a realização de trabalhos internos. “A agenda cultural de 2017 conta com uma série de atividades e eventos já programados, incluindo exposições de artes plásticas e fotográficas e feiras de arte”, informou.

Os interessados em agendar visitas em grupo ao Museu de Arte podem fazer a solicitação do formulário pelo telefone (43) 3337-6238 ou pelo e-mail museu@londrina.pr.gov.br . A partir de segunda-feira (16), o Museu de Arte volta ao horário normal de atendimento, que é de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Eventualmente, o espaço também abre aos sábados.

