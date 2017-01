Secretária do Trabalho reúne-se com equipe do Senai

Maria Romana e a coordenadora de Qualificação Profissional, Sônia Martins, definiram cronograma dos cursos de qualificação pactuados com o Senai

A secretária municipal do Trabalho, Maria Romana, e a coordenadora de Qualificação Profissional, Sônia Martins, reuniram-se esta semana com o Coordenador de Negócios do Senai, Marcelo Strik, e com a orientadora pedagógica, Nayara Nicolim, para definir o cronograma de início das turmas de cursos de qualificação e solicitar orçamento de novos cursos. Vale destacar que as inscrições para estas turmas estão abertas, conforme segue:

EXECUTORA: SENAI (SOMENTE PARA MORADORES DE IBIPORÃ)

1.OPERADOR DE EMPILHADEIRA turma 01

2.OPERADOR DE EMPILHADEIRA turma 02

- Carga Horária: 20 horas

- Horário: a definir - Data: a definir

- Inscrições: Agência do Trabalhador Av. Dom Pedro II, 294

Requisitos:

- Idade: Maior de 18 anos

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto

- Possuir CNH "B" (cópia)

20 (Vinte) vagas

3. INTRODUÇÃO A PANIFICAÇÃO

- Carga Horária: 24 horas

- Horário: a definir

- Data: a definir

- Inscrições: Agência do Trabalhado Av. Dom Pedro II, 294

Requisitos:

- Idade: Maior de 18 anos

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto

20 (Vinte) vagas

4. ORGANIZAÇÃO NO MEIO AMBIENTE - 5S

- Carga Horária: 16 horas

- Horário: a definir

- Data: a definir

- Inscrições: Agência do Trabalhado Av. Dom Pedro II, 294

Requisitos:

- Idade: Maior de 16 anos

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II - Incompleto

25 (Vinte e cinco) Vagas

5. FUNDAMENTOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

- Carga Horária: 08 horas

- Horário: a definir

- Data: a definir

- Inscrições: Agência do Trabalhado Av. Dom Pedro II, 294

Requisitos:

- Idade: Maior de 18 anos

- Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II - Incompleto

- Possuir cadastro atualizado na Agência do Trabalhador

20 (vinte) Vagas

Cópias para inscrição dos cursos acima:

RG; CPF; Comprovante de residência; Comprovante de escolaridade.

6. ECONOMIA SOLIDÁRIA - C.H.: 90hs divididas em 4 Módulos: Formação conceitual em Economia Solidária; Mercado Têxtil; Aperfeiçoamento do corte e costura para produção em escala; Formação para Gestão Administrativa.

- Início: a definir

- Local: CTTI

- Horário: a definir

- Inscrições: Agência do Trabalhado Av. Dom Pedro II, 294

Requisitos: Maior de 18 anos; Cópia: RG ou CPF

20 VAGAS - COM CERTIFICADO

7- COMO MONTAR REDES LOCAIS COM LINUX - C.H.: 40hs divididas em: Instalação básica; Instalação de programas; Servidor de endereço IP; Administração local de usuários; Servidor de arquivos; Servidor de impressão; Servidor de autenticação; Administração remota; Servidor de DNS.

- Início: a definir

- Local: CTTI

- Horário: a definir

- Inscrições: Agência do Trabalhado Av. Dom Pedro II, 294

Requisitos: Maior de 16 anos; Cópia: RG ou CPF

20 (Vinte) vagas

EAD-SENAI



Requisitos: maior de 14 anos; preencher ficha de inscrição própria; anexar cópia do CPF e RG.

1 - Educação Ambiental: ajuda a entender as questões ligadas ao meio ambiente, traz uma análise dos problemas atuais, além de mostrar as perspectivas futuras dessa área.

2 - Empreendedorismo: apresenta as características de um empreendedor e também de como se tornar um, além de trazer diversos conceitos como ética, liderança, criatividade, comunicação, trabalho de equipe, negociação, entre outros.

3 - Legislação Trabalhista: o curso tem conteúdos sobre as relações de trabalho, os tipos de trabalhadores, as formas de contratação e também traz esclarecimentos sobre os diretos do empregado e do empregador.

4 - Segurança do Trabalho: este curso apresenta questões relacionadas aos riscos presentes no ambiente de trabalho, além de mostrar formas de como prevenir acidentes e também como lidar com as questões de segurança.

5 - Tecnologia da Informação e Comunicação: mostra os processos informatizados e os sistemas de comunicação usados no dia a dia profissional e explica qual é a importância deles para quem está ingressando no mercado de trabalho.

6 - Propriedade Intelectual: ajuda o aluno a identificar a importância que a propriedade intelectual tem e também aborda vários temas como patentes, produtos falsos e verdadeiros, uso de cópias não autorizadas de marcas e programas, entre outros.

7 - Construção Civil: aborda temas relacionados ao mundo da construção, como manutenção predial, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas, alvenaria e pintura.

8 - Confecção: apresenta a história da moda, explica como está o mercado da moda no Brasil, além de trazer informações sobre a tecnologia têxtil e as técnicas de confecção.



9 - Higiene de Alimentos: traz temas relacionados à segurança e a microbiologia dos alimentos, também explica como deve ser a higiene pessoal e do ambiente de trabalho, além de boas práticas na hora de fabricação.

10 - Mecânica Automotiva: explica sobre o motor do automóvel, dá informações sobre os sistemas de freio, elétrico e de suspensão, além de dar orientações de como ser um bom motorista.

11 - Metal Mecânica: com este curso você terá noções de uma importante área de atuação da indústria. Com conteúdos como: desenho técnico; metrologia; tecnologia metal mecânica; usinagem.

12 - AUTOMAÇÃO: processos de automação; grandezas que envolvem automação; fundamentos e controle do processos; segurança e manutenção na industria; mercado de trabalho.



13 - ELETROELETRÔNICA: o mundo da eletroeletrônica; eletrostática; eletrodinâmica; geração de energia; segurança em eletricidade; o profissional e o mercado atual.

14 - LOGÍSTICA E A CADEIA DE SUPRIMENTOS: histórico da profissão; aspectos gerais; compras e suprimentos; armazenagem; o mercado atual e o profissional.

15 - MADEIRA E MOBILIÁRIO: histórico da profissão; desenho técnico; junções; tecnologia dos materiais; colas e pinturas; prática projetual; mercado de trabalho.

16 - QUÍMICA: história da química; os elementos químicos; as propriedades químicas das coisas; as reações químicas; os produtos da química; a profissão e o mercado atual.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO/AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Av. D. PEDRO II, 294 - Fones: 3178 0223/3258 9355

ATENDIMENTO: DAS 8:00 ÀS 17:00hs

Facebook: trabalhoibipora

E-mail: trabalho.ibipora@gmail.com

agibipora@seds.pr.gov.br

