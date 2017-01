Rolândia - Carnês do IPTU vão ser distribuídos a partir do dia 20

A Secretaria de Fazenda comunica que os cerca de 30 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbando (IPTU) vão ser distribuídos a partir do dia 20 de janeiro. O percentual de reajuste é de 9,6%, conforme o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do acumulado no período de setembro de 2015 até agosto de 2016. O primeiro vencimento, tanto para a cota única quanto para o parcelamento, será 10 de abril. Quem pagar em parcela única à vista vai ter 10% de desconto. O parcelamento pode ser feito em até 7 vezes. A estimativa é arrecadar cerca de R$ 15 milhões com o tributo.

COM/PMR