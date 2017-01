Estado de Utah seleciona professores do Paraná

O Estado de Utah (Estados Unidos) abre as inscrições para o programa que prevê o intercâmbio de professores do Paraná para atuarem no ensino de Português no estado americano. Esta é uma ação que resulta do Memorando de Entendimento entre a Secretaria de Educação do Estado de Utah e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI), assinado em 2014.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de fevereiro nas Assessorias de Relações Internacionais das universidades estaduais do Paraná e da PUCPR. Os professores aprovados permanecerão nos EUA pelo período de até três anos e atuarão no ensino de Português para crianças de 5 a 12 anos de idade (1º ao 6º ano).

A seleção dos profissionais será realizada pela coordenação do programa nos EUA. Serão três etapas eliminatórias: análise de documentos, entrevista em inglês (conduzida pela equipe do Programa de Imersão de Língua Portuguesa de Utah) e avaliação de uma experiência didática com alunos do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental, gravada em vídeo pelo candidato.

Podem se inscrever professores de Pedagogia, Letras e áreas afins. O professor selecionado deverá estar apto para o ensino das seguintes disciplinas: Português, Matemática, Estudos Sociais, Ciências e Educação Física e Artes (quando necessário).

Agência UEL