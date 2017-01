PM é acionada por pedestres e resgata pinguim ferido na Praia Mansa, em Matinhos

Os policiais militares atuantes no Verão Paraná 2016/2017 atenderam uma situação inusitada na manhã desta quinta-feira (12/01), no município de Matinhos (PR), e resgataram um pinguim na Praia Mansa de Caiobá. O mamífero estava debilitado e foi levado para p Centro de Reabilitação do Laboratório de ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná para ser analisado.



A equipe policial foi acionada por pedestres que passavam pela calçada a beira mar e avistaram o animal próximo a algumas pedras. Os militares foram até o local e verificaram a situação, retirando o pinguim ferido do local para evitar que fosse arrastado pela a correnteza do mar. Os policiais ampararam a ave marinha até a chegada de um profissional do Laboratório de Ecologia e Conservação.



Após as primeiras providências no local, o animal foi encaminhado para receber o atendimento veterinário necessário.

COM/PMPR

