Clubes aceitam cotas de televisão para o Campeonato Paranaense

Na última quarta-feira (11) na sede da Federação Paranaense de Futebol, dez dos doze clubes participantes do Campeonato Paranaense 2017 selaram um acordo com a Rede Globo de Televisão para a transmissão do estadual deste ano. Caso num futuro os dois principais clubes do estado resolvam aceitar as condições e valores impostos pela emissora, haverá o acréscimo de mais R$ 2 milhões que serão distribuídos entre as equipes que estavam no acordo inicial.

Sem a presença do Clube Atlético Paranaense e do Coritiba Foot Ball Club, o valor foi acordado em R$ 450 mil para Londrina e Paraná Clube, e, aproximadamente, R$ 337 mil para os demais clubes. Fecharam o acordo com a emissora as seguintes equipes: Cianorte Futebol Clube, Foz do Iguaçu Futebol Clube, Futebol Clube Cascavel, J.Malucelli Futebol S/A, Londrina Esporte Clube, Paraná Clube, Paraná Soccer Technical Center (PSTC), Prudentópolis Futebol Clube, Rio Branco Sport Club e Toledo Esporte Clube.

Assessoria SM Sports