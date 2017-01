Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 13/01/2017

Primeira Leitura (Hb 4,1-5.11)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 1tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, não aconteça que alguém de vós fique para trás.

2Também nós, como eles, recebemos uma boa nova. Mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido, 3enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou: “Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu repouso”. Isso, não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. 4Pois, em certos lugares, assim falou do sétimo dia: “E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras”, 5e ainda novamente: “Não entrarão no meu repouso”.

11Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência.

Responsório (Sl 77)

— Não vos esqueçais das obras do Senhor!

— Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, e transmitiram para nós os nossos pais, à nova geração nós contaremos: As grandezas do Senhor e seu poder.

— Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança; das obras do Senhor não se esqueçam, e observem fielmente os seus preceitos.

— Nem se tornem, a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus, em seu espírito.

Evangelho (Mc 2,1-12)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

1Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. 2E reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a Palavra. 3Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por quatro homens. 4Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. 5Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os teus pecados estão perdoados”. 6Ora, alguns mestres da Lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: 7“Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando: ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus”. 8Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo, e disse: “Por que pensais assim em vossos corações? 9O que é mais fácil: dizer ao paralítico: ‘os teus pecados estão perdoados’, ou dizer: ‘Levanta-te, pega a tua cama e anda’? 10Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados disse ele ao paralítico: 11eu te ordeno: levanta-te, pega tua cama, e vai para tua casa!” 12O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: “Nunca vimos uma coisa assim”.

Sejamos transformados pela Palavra de Deus

Precisamos passar por cima das dificuldades e fazer todo esforço para chegarmos até a Palavra de Deus

“E Jesus anunciava-lhes a Palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por quatro homens” (Marcos 2, 2-3).

É uma maravilha nos reunirmos em torno da Palavra de Deus. É isso que faziam aquelas multidões, reuniam-se em torno de Jesus, aglomeravam-se ao redor d’Ele para escutá-Lo. Eles escutavam Jesus, e a palavra que saía de Sua boca penetrava nos corações, e estes eram tocados e curados, as vidas eram transformadas.

Hoje, quando assim também fazemos, a Palavra de Jesus tem o poder de tocar, curar, libertar, transformar e renovar a nossa vida. Precisamos nos abrir para ouvir a Palavra de Deus!

Pode acontecer que estejamos paralisados na vida, pode acontecer que o nosso coração, as nossas pernas, o nosso interior tenham paralisado por alguma circunstância e não conseguimos chegar até Jesus, não conseguimos nos abrir para ouvir Sua Palavra.

Precisamos de ajuda, precisamos ajudar a carregar outros, para que cheguem até Jesus, para que a Palavra de Deus chegue aos corações, para que as pessoas e nós sejamos transformados pelo poder da Palavra.

É isso que quatro homens fazem com este paralítico, porque ele queria chegar até Jesus, mas como iria fazer isso em cima de uma cama? Eles passam no meio daquela multidão e fazem com que aquele homem chegue até o Senhor.

Irmãos e irmãs, precisamos transpor as dificuldades, precisamos passar por cima delas e fazer todo o esforço para chegarmos até a Palavra de Deus.

Veja o esforço que a Palavra de Deus faz para chegar até nós! Hoje, são tantos meios e recursos usados para que possamos escutar a Palavra de Deus, mas, muitas vezes, não fazemos o nosso esforço.

Não basta a Palavra vir até nós. Precisamos nos abrir para que ela chegue dentro de nós. É preciso romper as paralisias, e se não damos conta ou se tem alguém que está realmente paralisado e não pode ir adiante e pede-nos ajuda, que possamos ajudá-lo. Que possamos ser essas oito mãos, que carregaram o paralítico, que o levam até Jesus para ser tocado pela Palavra.

Duas palavras foram importantes, a primeira delas: teus pecados estão perdoados. Aqui, o pecado não é o mais importante, mas o perdão a estes pecados. Quando permitimos que a Palavra chegue até nós e nos arrependemos dos nossos pecados, a Palavra poderosa do Senhor nos perdoa. E uma vez que nos perdoa, ela também nos liberta de todas as consequências desastrosas que o pecado gera em nossa vida, inclusive, deixando-nos paralisados.

Em seguida, a Palavra poderosa de Jesus diz ao paralítico: “Eu te ordeno: levanta-te, pega tua cama, e vai para tua casa!” (Marcos 2,11).

A Palavra poderosa de Jesus nos levanta do estado de prostração e desânimo. Muitas vezes, chegamos a este estado ou situação por aquilo que os pecados foram fazendo em nossa vida, foram se acumulando dentro de nós e nos deixou nesta situação.

Quando o Senhor nos liberta dos nossos pecados, Ele também nos levanta e nos manda ir adiante. Deus não nos quer paralisados, mas nos quer livres e libertos pelo poder da Sua Palavra!

Deus abençoe você!

