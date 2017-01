Debates avaliam ações afirmativas e cotas na UEL

Com o objetivo de discutir as Ações Afirmativas e as cotas na UEL, serão realizados durante este mês quatro debates. A realização é da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), Programa de Apoio para o Acesso e Permanência para Formação do Estudante da UEL (PROPE) e Laboratório de Cultura e Estudos Afro-Asiáticos (LEAFRO).

O primeiro debate será na próxima quarta-feira (18), às 19 horas, no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas (CCH). O convidado é o professor da Universidade de Brasília (UNB), José Jorge de Carvalho. Já na quinta-feira (19) será a vez do Centro de Ciências da Saúde (CCS) receber o debate.

Nos dias 25 e 26 os professores Marcelo Tragtemberg, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e André Lazaro, da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO), conduzem os debates. O primeiro será no Auditório da OAB, às 19 horas, e o segundo, no dia 26, às 8 horas, no Anfiteatro do Centro de Ciências Biológicas (CCB).

Agência UEL