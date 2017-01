Pris Santtana mostra boa forma e samba no pé na quadra da Peruche usou look provocante ,gravação para tv globo

Pri Santtana Madrinha Bateria PERUCHE 2017 usou look provocante e decotado o look ficou por conta da modelo e esbanjou boa forma mostrando samba no pé.

Pri Santtana Madrinha Bateria PERUCHE 2017,a campeã fitness mostrou muita disposição, boa forma e samba no pé no domingo, (08), na quadra da Peruche, em São Paulo.

Vestindo um look super provocante,a campeã e musa Fitness, que é Madrinha bateria da escola de samba , esteve na quadra da agremiação para participar do ensaio , gravação para tv globo, a quadra estava lotada, foi lindo!.

Pri Santtana ficou até o fim junto à bateria sambando e depois tirando fotos com os integrantes da escola.

"A emoção e o carinho do pessoal é sempre muito grande, me sinto muito a vontade na escola, vou procurar sempre dar o melhor de mim”, disse Pri Santtana.

Dessa vez o Look foi da propria Pri Santtana Body lindo e "quase" saia rs by @prisanttana

Lau moreno/Asimp

