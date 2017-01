"Musa do Flamengo" aposta que Conca fará ainda mais pelo Mengão do que fez pelo Fluminense

A modelo Ana Paula Governo, considerada a "Musa do Flamengo", está eufórica com a contratação de Dario Conca. A morena aposta que o meia argentino jogará melhor pelo Rubro-Negro do que no período em que foi campeão brasileiro com a camisa do Fluminense.

"Adorei a contratação do Conca! Ele fez muito quando jogou no Flu e tenho certeza que fará mais ainda pelo Flamengo", afirmou a beldade, que também acredita que o atacante Marinho trocará o Vitória pelo Mengão.

"Não conheço muito o Marinho, mas ele está sendo tão falado que acredito que ele fará sucesso. Tenho certeza que ele virá para somar. Esse Marinho está mais famoso do que nunca", completou Ana Paula Governo.

A "Musa do Flamengo" recentemente foi confirmada como musa da escola de samba Império Serrano no Carnaval do Rio de Janeiro. "É uma honra muito grande poder representar esta que é uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro. Estou me preparando para arrasar na Sapucaí", exalta a morena que tem 87cm de busto, 91cm de quadril e 64cm de cintura distribuídos por 1,61m de altura e 54kg.

Ana Paula Governo é sucesso na rede social da torcida do Mengão e recentemente elegeu os jogadores mais bonitos do elenco Rubro-Negro. "O Diego é um gato (risos). O Éverton e o outro goleiro, Paulo Victor, também são uma graça! Com todo respeito (risos)", brincou a modelo.

Fabiano de Abreu/Asimp

