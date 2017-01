Fenômeno fitness está a deriva 

Em tempos de crise até uma das principais modelos do mercado fitness, Sue Lasmar está em apuros. A modelo foi destaque de várias marcas como a Colcci, sendo a principal modelo da coleção fitness, recentemente fechou um dos maiores contratos de 2016, com a marca Honey Be, mas parece que não durou muito tempo. O que andam dizendo nos bastidores é que Sue Lasmar veio para o Brasil para resolver as pendências financeiras com a marca e saiu de mãos abanando. Agora Sue está aberta a negociações para tapar o buraco que ficou em seu financeiro.

Confira as fotos em que Sue mostra conseguir sempre se destacar com seu corpão fitness e manter o posto de Diva, título em que foi pioneira a apresentar para imprensa nacional.

Fabiano de Abreu/Asimp

Clique nas fotos para ampliar