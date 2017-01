Com 35 anos e mãe de gêmeos, Viviane Bordin diz que seu "ego vibra" ao escutar que é uma das mulheres mais bonitas do Brasil

A modelo e empresária Viviane Bordin, de 35 anos, está sendo considerada nas redes sociais uma das mulheres mais bonitas do Brasil. A loira que fará sua estreia no Carnaval como musa da escola de samba carioca Acadêmicos da Rocinha, no entanto, refuta o rótulo.

"Não me considero uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Existem mulheres divinas, lindas e admiro algumas. Vejo repetida vezes nas minhas redes sociais os internautas falando que sou a 'mulher mais linda' e me sinto muito feliz mesmo. Quando ouço isso de alguém me sinto honrada e meu ego vibra pois me cuido bastante. Gosto de estar bem sempre, inclusive isso altera meu humor. Não estar bem fisicamente me deixa pra baixo e mau humorada. Faz bem para o ego e para a saúde. Me sinto feliz no geral e consigo levar a vida mais tranquila", conta a modelo e empresária que possui 98cm de bumbum, 70cm de cintura e 96cm de busto distribuídos por 1,70m de altura e 64kg.

Paranaense de Cascavel, Viviane Bordin mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A loira fez inúmeras capas de revistas e campanhas publicitárias nos últimos 15 anos. Ela venceu o concurso "Beach Girl" da Editora Abril em 2003, logo em seguida posou para a Revista Vip e, de quebra, foi capa da Playboy em junho de 2003.

Em 2005, Viviane Bordin venceu o concurso Miss Playboy TV Brasil e representou a Playboy Brasil por três anos na América latina e Ibéria. Também foi recheio da Playboy em 2006 e novamente capa da revista em janeiro de 2009. A beldade também posou nua para várias edições internacionais da Playboy em países como Estados Unidos, Alemanha e França.

Mãe de gêmeos em 2010, ela continuou como modelo posando novamente para Maxim Brasil em 2011, além de inúmeras campanhas e catálogos. Paralelamente, em 2008 Viviane Bordin começou a trabalhar com a Mavics Construtora, empresa sediada em Camboriú.

A loira idealizou o portal de ensaios sensuais Diamond Brazil devido à sua experiência como modelo sensual. Entre as beldades mais famosas que posaram para o site estão Núbia Óliiver, Natalia Casassola, Anamara, Mary Silvestre, Jéssica Amaral, Patricia Jordane e Veridiana Freitas.

