Fernanda Lacerda, a "Mendigata", posa no estilo Titanic e recebe elogio inusitado no Instagram

A modelo Fernanda Lacerda, que interpreta a personagem Mendigata no programa "Pânico na Band", está aproveitando ao máximo suas férias. A loira passeou de barco na praia do Tinguá, na cidade catarinense de Governador Celso Ramos. O local é famoso por reunir vários barcos luxuosos nos fins de semana.

Capa da revista Playboy duas vezes em 2014, a modelo encarnou a personagem Rose Dawson do filme Titanic e abriu os braços na proa do barco. Fernanda Lacerda posou para a foto com um biquíni fio dental impecável e recebeu diversos elogios inusitados no Instagram.

"Eu nessa proa seria teu Leonardo DiCaprio", foi o comentário mais divertido recebido pela loira de 28 anos na rede social. "Quem me dera estar à bordo desse Titanic!!!" e "Rose minha linda Rose!!!!" foram outros elogios direcionados à "Mendigata".

Vanessa Scarcella/Asimp

