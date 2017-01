Bella Falconi faz ensaio em Miami para novo cardápio que leva seu nome em restaurante

Bella Falconi esteve no Paris 6 de Miami Beach fazendo fotos de divulgação do novo cardápio que estará presente nos restaurantes do Brasil e de Miami, de onde ela é a embaixadora. O Paris 6 de Miami Beach foi inaugurado em novembro de 2016 e conquistou o paladar dos estrangeiros. O ambiente super aconchegante com um menu diversificado, característico do Paris 6, é a combinação perfeita do sucesso do Bistrô, que é o queridinho das celebridades. Bella Falconi inaugura seu novo menu fitness nas próximas semanas e os pratos estão imperdíveis. A nutricionista formada nos EUA criou, também, sobremesas deliciosas e sem culpa!

Fabiano de Abreu/Asimp