O Ceará ficou ainda mais bonito no dia de hoje, em especial a cidade de Fortaleza que presenciou as belas curvas da bailarina do Faustão e Rainha de Bateria da Camisa Verde e Branco de São Paulo, Ivi Pizzott, mostrando suas belas curvas nas praias de: Praia do Japão, Lagoa do Catu e Praia do Futuro.

Fabiano de Abreu/Asimp

Clique nas fotos para ampliar