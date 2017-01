O "patinho-feio" virou musa de carnaval e quer ser exemplo

A história da gaúcha Fan Peterson não é incomum, ela sofria bullying na infância, se achava feia e graças a ajuda da mãe, mudou sua vida aos 15 anos e hoje é a Musa da Acadêmicos da Rocinha. Fran Peterson que é gaúcho e já fazia sucesso nas redes sociais como musa fitness.

"Me chamavam de homenzinho, zumbi e outras coisas mais. Ter sido convidada pela escola que representa a maior comunidade da América Latina é um sonho, tenho que agradecer ao presidente Ronaldo Oliveira e a MF Assessoria por realizar este grande sonho. Sofri muito na infância, fui chamada de feia, excluída, me sentia a criança mais feia do mundo. Aos 15 anos de idade, minha mãe mudou minha vida, me passou uma dieta e segui a risca, nunca mais parei essa dieta, me tornei uma musa fitness a muitos anos atrás, quando nem se falava nisso. Tudo porque eu queria ser qualquer coisa diferente do que eu era." Disse Fran Petersen.

Fabiano de Abreu/Asimp

