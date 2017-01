Sema faz remoção de árvores danificadas no Bosque Central

A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) está realizando uma ação no Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, o Bosque Central de Londrina. O serviço, realizado com auxílio da Sercomtel Iluminação, consistiu em trabalhos de corte, poda e recolhimento de partes de um eucalipto, com cerca de 40 metros de altura, que havia caído naquele local no final do ano passado, danificando várias outras árvores.

De acordo com a gerente de Áreas Verdes da Sema, Alexsandra Siqueira, a equipe também fez a retirada de copas, partes inclinadas e lascadas, além de galhos de grande porte das árvores atingidas. “O eucalipto desabou sobre outras árvores, causando estragos na área verde do bosque. Iniciamos o trabalho de recolhimento das árvores, pois algumas delas apresentavam risco de queda”, afirmou.

A remoção foi feita utilizando um caminhão Munck, veículo equipado com guindaste para a movimentação de cargas pesadas, permitindo a realização de trabalhos em alturas mais elevadas.

Na próxima semana a Sema irá realizar outra ação, na Avenida Leste-Oeste. Haverá serviços de poda de levante de árvores para desobstruir a visibilidade de placas e semáforos presentes na via, facilitando o trânsito de motoristas e pedestres.

