Tatuador londrinense divulga evento internacional na Prefeitura

O prefeito Marcelo Belinati recebeu o convite para participar da 1ª Expo Tattoo Londrina, que irá reunir cerca de 250 profissionais do Brasil e do exterior

O prefeito Marcelo Belinati recebeu na última sexta feira (13), em seu gabinete, visita do tatuador londrinense Fernando Nicolini. Ele é o idealizador da 1ª Expo Tattoo Londrina, convenção internacional de tatuagem que irá reunir na cidade cerca de 250 tatuadores de todo o Brasil e também do exterior. O evento será realizado nos dias 8, 9 e 10 de setembro no Iate Clube de Londrina.

Durante o encontro, Marcelo ressaltou que o turismo de eventos é uma das vertentes que sua gestão pretende fomentar para que o Município volte a crescer e se desenvolver, gerando emprego e renda. “Parabenizo o Fernando por sua iniciativa, que irá contribuir para o fortalecimento da arte e economia da região. Ganha a rede hoteleira, o comércio, shoppings, taxistas, restaurantes e lanchonetes, entre outras áreas. É o tipo de evento que movimenta diversos segmentos da nossa economia, levando o nome de Londrina para o Brasil de forma positiva. Estaremos presentes no dia do evento para apoiar o projeto”, destacou.

Segundo Nicolini, que atua como tatuador há cerca de 20 anos, com um estúdio instalado na Rua Sergipe há 17, o projeto vem com a proposta de atrair tatuadores, fãs e entusiastas desse segmento, mas, acima de tudo, visa mobilizar a população e a cidade no apoio aos movimentos artísticos. “Serão três dias de evento, com mais de 36 horas de atividades, colocando Londrina no mapa mundial da tatuagem. Teremos mais de 300 profissionais dessa área movimentando a cidade e, por isso, queremos oferecer um evento organizado e de qualidade a todos. Já temos artistas confirmados da Holanda, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina”, disse.

O evento - A 1ª Expo Tattoo Londrina é o evento de tatuagem mais esperado do Paraná e terá infraestrutura para realizar competições de tatuagem com premiação, concursos, exposição artística, homenagem a personalidades da tatuagem, atrações musicais e foodtrucks.

Ao todo, 70 estandes serão montados no salão principal do clube, em espaço climatizado e com vista para o Lago Igapó, um dos cartões postais da cidade. Mais informações estão disponíveis no site www.expotattoolondrina.com.br.

