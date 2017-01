FEL realiza limpeza no Centro Esportivo Maria Cecília

No local, serão feitos os trabalhos de capina e roçagem e de limpeza da piscina, quadras e salas de ginástica

Nesta segunda-feira (16), pela manhã, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) realizará atividades de limpeza e manutenção do Centro Esportivo Maria Cecília (Rua Luiz Brugin, 615, zona norte). Os serviços são necessários para deixar o local adequado ao retorno das atividades esportivas e recreativas, que acontecerão a partir do dia 23 deste mês.

De acordo com o superintendente da FEL, Fernando Madureira, dois funcionários da fundação supervisionarão e ajudarão a equipe com dez trabalhadores nos serviços de capina e roçagem, limpeza das quadras esportivas, da piscina, das salas de ginástica e outros espaços do centro. A intenção é finalizar a limpeza até sexta-feira (20). Para isso, os trabalhos seguirão durante todo o dia.

Na segunda-feira (23), o Centro Esportivo retornará as atividades esportivas normais. Segundo Madureira, a intenção é ampliar o número de vagas disponíveis nos esportes já oferecidos e aumentar a quantidade de modalidades ofertadas para a comunidade. “O Centro Maria Cecília é muito importante para a comunidade, porque incentiva a população mais velha a praticar atividade física e ocupa o tempo ocioso do contraturno escolar dos mais jovens. Por isso, esse ano, queremos aumentar o número de vagas e de modalidades oferecidas nele”, disse.

N.com