Arbitral definiu a disputa do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão

Na tarde da última sexta-feira, 13, aconteceu na sede da Federação Paranaense de Futebol, o arbitral que definiu a fórmula de disputa do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Estiveram presentes na reunião, o presidente da FPF, Hélio Pereira Cury, o vice-presidente Amauri Escudero, o advogado da entidade, William Hosaka, o assessor da presidência, Robson Seerig, o gerente de competições, Marcius Koehler, e o gerente do departamento de registro, Everton Amaro, além de representantes das dez equipes participantes.

Disputarão a Segunda Divisão desta temporada, Andraus, Apucarana Sports, Paranavaí, Portuguesa Londrinense, Cascavel CR, Clube Esportivo União, Grêmio Maringá, Iraty, Maringá e Operário. Na reunião, ficou definido que a competição terá início no dia 19 de março e a final será disputada no dia 11 de junho.

A primeira fase da Segunda Divisão será disputada em nove datas, com jogos quartas e domingos, onde todas as equipes se enfrentam em turno único e as oito melhores se classificam, enquanto os dois últimos serão rebaixados. Na segunda fase, os times que avançaram serão divididos em dois grupos e se enfrentam dentro de cada grupo em turno e returno.

Grupo 01 - (Composto pelo 1º Colocado, 4º Colocado, 5º Colocado e 8º Colocado).

Grupo 02 – (Composto pelo 2º Colocado, 3º Colocado, 6º Colocado e 7º Colocado).

O melhor time de cada grupo estará classificado para a final e as duas equipes conquistarão o acesso à Primeira Divisão. As finais acontecem nos dias 04 e 11 de junho.

COM/FPF