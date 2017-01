Secretaria de Saúde prepara o primeiro LIRAa do ano

Trabalho de campo foi concluído na sexta-feira (13); ao todo foram vistoriados cerca de nove mil imóveis de 185 localidades

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Controle de Endemias, concluiu, na última sexta-feira (13), o trabalho de campo realizado pelos agentes de endemias para a elaboração do primeiro Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2017. A atividade foi realizada durante cinco dias.

Foram vistoriados cerca de nove mil imóveis de 185 localidades da área urbana, incluindo residências, comércios e terrenos baldios. O trabalho foi desenvolvido por 233 agentes de controle de endemias e 15 servidores do Ministério da Saúde.

Segundo a assessora da Diretoria de Vigilância em Saúde, Sandra Caldeira, durante o trabalho de campo os agentes verificam, nas amostras de água parada, se há larvas de mosquitos. “Quando eles encontram larvas, parte desta amostra é coletada e enviada para análise em laboratório, para que seja identificado se a larva é do Aedes aegypti ou de outro mosquito”, explicou. O restante dos focos é eliminado pelos agentes, os quais também orientam os moradores sobre como evitar a proliferação do Aedes.

Após a finalização da análise das amostras pelo laboratório, os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde irão concluir o relatório final. De acordo com Sandra, os dados deverão ser divulgados para a sociedade e imprensa no final da próxima semana. “Após o resultado e avaliação técnica do LIRAa, serão definidos os locais onde as ações serão desenvolvidas”, frisou.

