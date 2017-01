Luiz Carlos Adati assume presidência da Sercomtel nesta terça-feira

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e o presidente da Copel, Luiz Vianna, participarão do evento, que será realizado na Parque de Operações da Sercomtel

A Sercomtel realiza amanã (17), das 8h30 às 10 horas, a cerimônia de posse do novo presidente da operadora: o empresário Luiz Carlos Ihity Adati, que assume no lugar do advogado Guilherme Casado.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e o presidente da Copel, Luiz Vianna, participarão do evento, que será realizado na Parque de Operações da Sercomtel, (Rua Fernão de Magalhães, 383) e contará com a presença de diretores da Sercomtel e demais autoridades dos poderes Executivo e Legislativo. A coletiva de imprensa acontecerá logo depois da cerimônia de posse.

Adati é engenheiro agrônomo e atua há mais de 35 anos como empresário. Foi presidente do Conselho Municipal de Turismo e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL); diretor regional da Câmara de Comércio Brasil-Japão do Paraná e vice-presidente da Aliança Cultural Brasil - Japão do Paraná. Também é vice-presidente da ABRAPARK. Exerceu importantes cargos comunitários, inclusive o de Coordenador-Geral do IMIN 100 do Paraná. No Japão, representou o Paraná em vários programas do Ministério das Relações Exteriores.

