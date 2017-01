Semana Pedagógica do Colégio Londrinense proporciona debates, aprendizado e estratégias para a sala de aula

O Colégio Londrinense realiza nesta segunda quinzena de janeiro mais uma edição da Semana Pedagógica, com o objetivo de promover a atualização profissional de todo o corpo docente através de palestras, debates, oficinas e troca de experiências. De 16 a 31, professores e coordenadores de curso - da Educação Infantil ao Pré Vestibular - irão avaliar e planejar as ações para 2017.

Os temas que serão abordados durante a Semana Pedagógica vão desde as orientações e adaptações sobre a rotina diária, até o planejamento por disciplina, calendário e organização de projetos. Os professores também passarão por treinamento para uso dos portais do Colégio Londrinense e Sistema Anglo. Confirmadas as presenças da Profª Lucy do Anglo Tamandaré e Nilza S. Popic Assessora Pedagógica do SAE.

Destaque para os treinamentos para utilização do Google For Education, a plataforma virtual que aproxima professores e alunos, num ambiente interativo de aprendizado, inovações acadêmicas, compartilhamento de informações e gestão educacional.

