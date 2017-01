Superagro começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (17), em Londrina, o Superagro, evento promovido pela Agro100, com participação de mais de 60 empresas que fornecem insumos, tecnologia e serviços para o agronegócio. Nos três dias do evento que termina na quinta-feira são esperados mais de 4.500 produtores do Paraná, Sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Em 14 hectares de campos de demonstração, os produtores poderão conhecer a eficiência dos insumos (fertilizantes, agroquímicos, máquinas, equipamentos e serviços) que estarão à disposição para a condução das lavouras de verão de soja e milho que serão plantadas a partir de setembro deste ano com colheita prevista a partir de fevereiro de 2018.

O evento começa às oito da manhã, na Fazenda da Agro100, na estrada da Cegonha. Os produtores visitantes terão palestras no auditório subterrâneo e apresentação dos experimentos e produtos nos estandes das empresas e ainda poderão fazer a troca de todos os insumos para o plantio da próxima safra com pagamento em produtos a serem colhidos em 2018.

Asimp/Agro100