Ministério da Saúde anuncia novos repasses para Londrina

Prefeito Marcelo Belinati participou da solenidade em que foram confirmados recursos na ordem de R$ 5.468.654,38 para o Município

O prefeito de Londrina Marcelo Belinati participou, na manhã desta segunda-feira (16), do encontro entre o ministro da Saúde, Ricardo Barros, com o governador Beto Richa. Na ocasião, o ministro anunciou a liberação de recursos a 76 municípios paranaenses, para pagamento de serviços prestados na área de saúde, e habilitações de serviços do Ministério no Paraná.

O valor total anunciado para o Estado é de R$ 402,7 mi, sendo R$ 264,5 milhões empenhados de emendas parlamentares, e outros R$ 138,2 milhões para o custeio de 671 serviços/leitos que não contavam com contrapartida ou qualificação da pasta no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Também foram contempladas 11 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em 11 municípios, com custeio anual na ordem de R$ 19,7 milhões.

Para Londrina, os repasses anunciados serão na ordem de R$ 5.006.654,38, em atendimento hospitalar e ambulatorial. Foram contemplados os serviços municipais de Terapia Nutricional Enteral e Parenteral, leitos de UTI, Atenção Domiciliar, Traumatologia e Ortopedia, procedimentos de média complexidade – Oncologia, e o Laboratório de Prótese Dentária. E a UPA Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) também passa a receber custeio federal.

O prefeito de Londrina agradeceu ao ministro Ricardo Barros pelos repasses, pois os recursos são importantes na busca por amenizar as dificuldades que o Município enfrenta na área de saúde. “A saúde pública é hoje o principal problema da cidade de Londrina. E nós sabemos que, até que a gente consiga resolvê-lo, vamos percorrer um longo caminho. Mas é com ações como essa, buscando outras fontes de recursos e financiamentos, e com eficiência de gestão, que nós vamos conseguir melhorar a qualidade de atendimento à nossa população”, destacou.

SAMU

Durante o evento também foi anunciada a reposição da frota de ambulâncias para os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMUs) regionais. Foram doadas 23 novas ambulâncias no Paraná, totalizando investimentos na ordem de R$ 5 milhões. Para o SAMU Londrina foram destinadas duas ambulâncias, ao custo de R$ 462.000,00.

O total de investimentos destinados a Londrina pelo Ministério da Saúde é de R$5.468.654,38. “Com essa e tantas outras ações que estamos preparando, ao pouco vamos conseguir melhorar a qualidade de atendimento de saúde em Londrina. Não é do dia para a noite, pois é um problema que vem de muitos anos, mas a população pode ter a convicção de que vamos trabalhar muito, e que a melhoria da saúde pública em Londrina é uma questão prioritária para a nossa administração”, reforçou o prefeito Marcelo.

Juliana Gonçalves, com informações da Agência Estadual de Notícias