Presidente da Câmara visita o Paraná em busca de apoio

O deputado federal e atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou, no início da noite desta segunda-feira (16), de uma reunião com o governador Beto Richa e com diversos deputados federais que formam a bancada paranaense. O objetivo do encontro foi buscar apoio para conseguir se reeleger presidente da Câmara dos Deputados.



Na semana passada, o governador recebeu o deputado Jovair Arantes, que também disputa a presidência da Câmara. “É de praxe os candidatos à presidência da Câmara Federal visitarem os estados, principalmente o estado do Paraná, que tem uma bancada numerosa. São 30 parlamentares que o estado manda para a Brasília”, afirmou o governador.



“Vamos esperar o resultado das eleições, mas qualquer deputado que seja eleito sabe do papel preponderante que tem nesse momento de crise que vive o país e do grande desgaste da classe política. Eu acho que o resgate da imagem da classe política pode partir principalmente do Congresso Nacional, que tem maior visibilidade hoje”, disse Richa.



Maia saiu da reunião otimista. “O que o governador fez no Paraná, a reforma que fez, é um espelho para o governo federal e para muitos estados que vivem uma crise fiscal profunda, como é o caso do meu estado (Rio de Janeiro). Além disso, a possibilidade de estar com deputados paranaenses conversando, discutindo o processo eleitoral da Câmara, construindo a possibilidade da minha candidatura é importante, principalmente por perceber a boa vontade de maioria dos deputados”, destacou.



O deputado disse ainda que o novo presidente da Câmara deverá primar pelo clima harmonioso na casa. “Desde que assumi, já melhorou muito, mas ainda temos um longo caminho pela frente. A gente quer ver uma Câmara discutindo projetos de forma permanente. É este tipo de ambiente que a queremos”, completou.

AEN