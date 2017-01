LEC inicia semana visando amistoso contra o Linense

Partida será realizada amanhã 18, no estádio do Café, às 16h30. A diretoria alviceleste irá liberar o acesso dos sócios-torcedores para acompanhar a partida

O Londrina Esporte Clube fará seu primeiro amistoso do ano visando sua estreia na Copa Primeira Liga contra o Figueirense em 25 de janeiro, em Florianópolis. Quatro dias depois, o LEC enfrentará o Prudentópolis no estádio do Café pelo Campeonato Paranaense.

O amistoso que será realizado no estádio do Café amanhã 18, às 16h30, contra a equipe do Linense. As duas equipes se enfrentarão em dois tempos de 45 minutos. A equipe paulista disputa a elite do estadual desde 2011 e é considerada como uma das forças do interior de São Paulo.



SÓCIO TUBARÃO

Já dando início as modificações no programa Sócio Tubarão, para o amistoso, a diretoria alviceleste irá liberar o acesso dos sócios-torcedores para acompanhar a partida. Para acompanhar é preciso estar em dia com os pagamentos das mensalidades. Haverá no estádio do Café profissionais do programa Sócio Tubarão para atendimento aos torcedores.

Asimp/LEC