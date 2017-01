Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/01/2017

Primeira Leitura (Hb 7,1-3.15-17)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 1Melquisedec, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. 2Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, “Rei de Justiça”; e, depois: “Rei de Salém”, o que quer dizer, “Rei da Paz”.

3Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida! É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. 15Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedec, 16não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. 17Pois diz o testemunho: “Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedec”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 109)

— Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedec!

— Palavra do Senhor ao meu Senhor: “Assenta-te ao lado meu direito até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés!”

— O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois Ele diz: “Domina com vigor teus inimigos;

— Tu és príncipe desde o dia em que nasceste; na glória e esplendor da santidade, como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!” Jurou o Senhor e manterá sua palavra: “Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedec!”

Evangelho (Mc 3,1-6)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. 2Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. 3Jesus disse ao homem da mão seca: “Levanta-te e fica aqui no meio!” 4E perguntou-lhes: “E permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?” Mas eles nada disseram.

5Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração; e disse ao homem: “Estende a mão”. Ele a estendeu e a mão ficou curada.

6Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Jesus olha primeiro para a pessoa humana

Jesus olha primeiro para a pessoa do que para o templo, para o dia da semana ou qualquer prescrição

“E permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?” Mas eles nada disseram”(Marcos 3,4).

Eles [fariseus] estão escandalizados, porque Jesus curou um homem de mão seca em dia de sábado, estavam muito mais incomodados com a prescrição do sábado do que com aquele homem na situação em que se encontrava.

Deixe-me dizer uma coisa bem séria ao seu coração: Jesus olha primeiro para a pessoa, do que para o templo, para o dia da semana ou qualquer prescrição. O mais importante no coração de Deus é a pessoa humana.

Nada é mais sagrado para Deus do que nós, Seus filhos. Cada pessoa humana têm um significado muito singular para Deus. E digo a você: quanto mais este ser humano é sofrido, desprezado, mal amado, marginalizado, mais querido e amado ele se torna no coração de Deus.

Jesus toma este homem pela mão, e não cura somente a sua mão seca; cura todo o seu ser, toda a sua vida. Jesus tira aquele homem da situação de exclusão em que se encontrava e o traz para o meio, para a realidade da vida, porque até então todos o excluíam por causa da sua situação.

Há tantas discussões na humanidade por essa ou aquela situação! Há tantas discussões religiosas, muitas vezes, preocupadas com este ou aquele preceito religioso e se esquecem do essencial.

O essencial para Deus é a pessoa humana, é o ser humano, Seu filho e Sua filha, que tem de ser amado, cuidado e incluído acima de qualquer coisa. Por isso, meus irmãos, a religião que salva é a religião que cuida da pessoa humana. Não que vamos desprezar os preceitos religiosos, não que o importante seja só fazer caridade.

É apenas fazer as coisas na ordem, sem precisar desprezar também aquilo que é essencial. Não é fazer isso e deixar de fazer aquilo. É saber ter prudência, mas também ter prioridades.

O ser humano é tão sagrado, que Deus se fez humano para resgatar o lado sacro da vida humana. Uma vez que Ele se faz um de nós, cada um de nós se torna sagrado para Ele. Por isso, essa ou aquela pessoa, por mais que seja intolerável para nós, é muito amada por Deus.

Precisamos resgatar, dentro do nosso coração, a nossa humanidade perdida, a nossa humanidade que se compadece da humanidade do outro, do sofrimento do outro, da exclusão do outro, da situação de miséria humana na qual o outro se encontra.

Não se esqueça de que, para Deus, o ser humano é prioridade!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn