Luiz Carlos Adati assume a presidência da Sercomtel

Em cerimônia realizada ontem, 17, no Auditório do Parque de Operações (Zona Leste), Luiz Carlos Adati tomou posse como presidente da Sercomtel. A cerimônia também apresentou a nova diretora Financeira, Rosângela de Oliveira. O cerimonial contou com a participação de Marcelo Belinati, prefeito de Londrina, e Luiz Fernando Vianna, presidente da Companhia Paranaense de Energia (Copel), ambos representando os dois acionistas da empresa. A mesa principal ainda foi composta pelo ex-presidente da Sercomtel, Guilherme Casado; o presidente do Conselho de Administração, Flávio Balan; e pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Londrina, Ailton Nantes.

Prestigiada por autoridades, profissionais do meio empresarial, diretores e funcionários das empresas do grupo Sercomtel, a cerimônia deu o tom da gestão 2017-2020, que deverá priorizar a sustentabilidade, buscar a inovação para se destacar no mercado e estimular a participação ativa dos acionistas. "A nossa prioridade será a recuperação econômica e financeira da empresa. Vamos consolidar uma governança capaz de retomar a credibilidade da companhia junto aos acionistas: Prefeitura de Londrina e Copel; ao mercado; às autoridades públicas; e à sociedade", ressalta o novo presidente.

Adati é o 23º presidente da sociedade de economia mista, que surgiu em 1964 como autarquia do Município de Londrina, com o nome Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina – Sercomtel. Ciente dos desafios que encontrará, ele acredita em sua vasta experiência como empresário e na profissionalização da gestão para superar as adversidades. "Nos próximos dias, vamos formatar um sistema de Grupos de Trabalho, com a participação de funcionários de todos os setores da companhia, para realizarmos um diagnóstico preciso da realidade atual da empresa. Os grupos serão compostos de maneira multissetorial para apresentarem propostas para curto, médio e longo prazo. Esta dinâmica, associada ao planejamento estratégico, é um compromisso que eu assumo e que exigirá criatividade na busca de soluções", explica.

Acionistas

Mudanças. Esta foi uma palavra destacada pelo prefeito Marcelo Belinati durante a cerimônia de posse. O prefeito, em consonância com a fala de Adati, afirmou que ajustes e um trabalho de reconstrução deverão ser o caminho para a Sercomtel se reinventar. "Para melhorar tem que mudar. Precisamos ter coragem e empenho. E nós vamos fazer isto. Paralelo aos ajustes, tem um segundo momento de reconstrução, no qual será preciso analisar a situação. A Sercomtel não é só uma empresa de telefonia. Acima de tudo, é uma empresa de tecnologia. E por que não fazer dela referência em tecnologia? Eu não tenho dúvida de que isso é possível e que podemos trabalhar juntos para alcançar este objetivo".

De acordo com o presidente da Copel, Luiz Fernando Vianna, o fortalecimento da parceria com a Sercomtel na nova gestão poderá, em breve, se reverter em bons resultados. "Agora, a nova diretoria deverá avaliar quais são as ações necessárias para promover o desenvolvimento da Sercomtel e eu entendo que nós temos total possibilidade de chegar ao fim do ano com resultados positivos. A Copel tem uma empresa de telecomunicações, embasada em um novo modelo de gestão de negócios, e temos nos aproximado da Sercomtel para dar este suporte a ela".

Asimp/Sercomtel

