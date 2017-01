Prefeitura realiza reunião para avaliar situação da cratera do Jardim Santa Rita

Foram debatidas as ações que serão desenvolvidas com o objetivo de oferecer segurança e diminuir os riscos aos moradores da região afetada

A Prefeitura de Londrina realizou ontem (17) uma reunião entre diversas secretarias municipais e outros órgãos, para debater e organizar o cronograma das ações que serão desenvolvidas na área do entorno da cratera no Jardim Santa Rita, região oeste de Londrina, ao lado da nascente do Ribeirão Quati.

Participaram membros das secretarias municipais de Defesa Social, Ambiente, Obras e Pavimentação e Governo. Também estiveram presentes técnicos e representantes da Sanepar, Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), além do vereador Nantes.

O encontro serviu para definir prioridades e providências emergenciais visando garantir a proteção dos moradores que residem no entorno da área de erosão da cratera. O desmoronamento está a menos de cinco metros de distância do fundo de algumas casas, o que reforça a necessidade de isolamento do local.

Na reunião, foi apresentado um relatório que foi elaborado, nos últimos dias, pela Secretaria de Defesa Social, em conjunto com a Cohab-LD, analisando a estrutura das residências e apontando os riscos que a região afetada pela cratera apresenta aos moradores vizinhos. “Nosso primeiro trabalho será tentar chegar a um acordo com os proprietários e moradores dos imóveis para que eles deixem aquelas áreas. A prioridade é interditar rapidamente o local para que a comunidade tenha sua segurança garantida e os projetos de recuperação sejam desenvolvidos”, informou o secretário municipal de Defesa Social, Luiz Carlos Deliberador.

Segundo o coordenador adjunto da Defesa Civil, Demerval Anderson, a área está sob alto risco e a situação se agrava, dia após dia, com a ocorrência das últimas chuvas na cidade. “Há necessidade de intervenção urgente e temos o caso específico de um morador que está em um imóvel próximo ao fundo de vale. Trata-se de uma situação delicada que gera mais risco que as outras, porque é um senhor que precisar passar todos os dias, várias vezes, por aquele espaço do buraco. Precisamos dessa solução o quanto antes, que ele seja notificado e possa desocupar o local, pois a segurança dessas pessoas é o mais imporante nesse momento”, disse.

A previsão é que uma resposta final dos proprietários e moradores seja recebida pela prefeitura em até, no máximo, 30 dias. Uma nova reunião está marcada na Prefeitura de Londrina em data ainda a ser definida.

Recuperação - Para viabilizar a recuperação da área afetada pela cratera na região do Jardim Santa Rita, a Secretaria Municipal de Obras está realizando um levantamento topográfico, estudo que é necessário para a elaboração do projeto de drenagem.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Pavimentação, Fernando Tunouti, o levantamento incluindo todos os dados e informações necessárias deve ser finalizado até a próxima semana. “Após a conclusão desse levantamento, a etapa seguinte é o desenvolvimento do projeto de drenagem na área da cratera. A drenagem terá que ser desviada para não mais desenbocar naquela erosão, tendo que ir para outro ponto, facilitando o acesso e diminuindo a erosão e danos no local”, enfatizou.

