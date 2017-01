Terminal Rodoviário de Londrina divulga balanço de 2016

TRL recebeu diversas melhorias no ano em que teve leve queda no número de passageiros

O Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) fechou 2016 com retração de 1,16% no número de passageiros em relação ao ano anterior. Passaram pelo local, em operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo, 2.273.290 pessoas. Somente em dezembro foram 256.808 passageiros. Em todo o ano de 2015 foram 2.299.849, uma diferença de 26.559 usuários.

Do total de viajantes, 797.967 embarcaram na cidade e 778.713 tiveram Londrina como destino final, enquanto 680.918 usuários fizeram escala no TRL entre um município e outro. Já o número de pessoas que passaram pelo local em operações de turismo chegou à casa dos 15.692 passageiros.

Na avaliação do superintendente do TRL, Sandro Neves, a queda na movimentação é atribuída à atual situação econômica enfrentada pelo país. De acordo com Neves, 2016 ainda foi um ano atípico no calendário letivo da Universidade Estadual de Londrina (UEL), com greves que afetaram diretamente as chegadas e partidas de estudantes. “Certamente a crise influenciou, pois, com a redução no poder aquisitivo, o consumidor normalmente corta ou diminui gastos com viagens, priorizando outras necessidades”, avaliou.

O superintendente afirmou que o decréscimo só não foi maior porque houve migração de usuários de aeroportos para o transporte rodoviário. “Com a elevação no preço das passagens aéreas e o orçamento mais apertado, percebemos que um bom número de consumidores tem escolhido viajar de ônibus. Acreditamos que isso tenha segurando um pouco a tendência de queda”, disse.

Melhorias - Neves explicou que a administração do TRL tem investido em melhorias com objetivo de atrair mais usuários e visitantes ao local. Em 2016 foi realizada a revitalização da praça interna, a pintura lateral da estrutura que cobre a rodoviária e a substituição de aproximadamente 70 assentos nos espaços destinados aos táxis e ao transporte metropolitano. Além disso, houve também a reforma de cerca de 32 lojas, com reposição dos rodapés danificados e enferrujados. Com o objetivo de aumentar a arrecadação para o financiamento de benfeitorias, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realizou ainda licitação para a locação de áreas comerciais e espaços publicitários.

Estrutura - Atualmente o TRL conta com estacionamento para 240 veículos, 55 plataformas para os ônibus, 38 módulos para a venda de passagens, guarda-volumes, 14 pontos de tomadas para a recarga de celulares, fraldário, banheiros e vestiários com chuveiro, carrinhos para bagagens, sonorização automatizada e sala de turismo. Dispõe também de pontos de táxi e conta com a linha de transporte coletivo 109, com ponto final no interior do TRL. A estrutura de serviços da rodoviária envolve ainda restaurante e caixas eletrônicos 24 horas, 32 lojas e 7 espaços comerciais para a venda de sucos, salgados, presentes e artesanato.

