Conselho Municipal de Servidores Inativos e Pensionistas tem eleição nesta quarta (18)

O Conselho Municipal de Servidores Inativos e Pensionistas do Município de Londrina realiza nesta quarta-feira (18) a sua primeira eleição para a escolha dos membros efetivos que irão integrar o mandato inicial, referente ao biênio 2017-2019. A votação ocorre das 8 às 14 horas, no piso térreo da sede da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml), localizada na avenida Duque de Caxias, nº 333.

O Conselho foi instituído recentemente, através da Lei nº 12.460, de outubro de 2016. “Será um espaço onde os representantes dos servidores inativos e pensionistas terão voz ativa e participação mais efetiva, com a oportunidade de assessorar as ações da administração para a execução das políticas públicas”, disse a presidente da Comissão de Eleição e assessora técnica da Caapsml, Ely Tieko Yoshinaga.

Os candidatos à eleição são servidores aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município de Londrina. Pode participar da votação qualquer servidor inscrito no plano de previdência. A lista das candidaturas homologadas e indeferidas está disponível no Edital nº 7/17, pelo endereço goo.gl/UfqDiy (link reduzido).

A composição do mandato 2017-2019 terá sete membros efetivos, dos quais três são servidores municipais inativos e mais um representando os servidores pensionistas. Os outros três membros efetivos serão indicados pelo poder público municipal, sendo dois pela Caapsml e um indicado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

O resultado final da eleição será divulgado no dia 31 de janeiro, em edital publicado via Jornal Oficial do Município (JOM), no endereço www.londrina.pr.gov.br e no site da Caapsml, www.caapsml.com.br. A posse dos membros do Conselho deve ocorrer em fevereiro, durante a realização da primeira reunião ordinária.

