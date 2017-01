Agentes de endemias fazem ação educativa na região central de Londrina

Intenção é orientar cerca de 150 pessoas com medidas preventivas e de combate ao Aedes aegypti

Amanhã (19), a partir das 8h30, os agentes municipais de Endemias vão fazer uma ação educativa na região central da cidade. A atividade será desenvolvida no hall de entrada do Banco do Brasil na Avenida Paraná, 347, no Calçadão.

Os servidores da saúde pretendem abordar os clientes da agência bancária para apresentarem as fases de vida do mosquito Aedes aegypti. Para isso, no local haverá um larvário com o ovo, a larva, a pulpa e o mosquito adulto. Durante a manhã, os cidadãos poderão aprender mais sobre as medidas preventivas e de combate ao Aedes. A expectativa é orientar cerca de 150 pessoas.

“As pessoas estão com medo da febre amarela, que também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, assim como a dengue, a Zika e Chikungunya. Por isso, vamos orientá-las a eliminar os objetos que podem acumular água parada e descartar o lixo de maneira correta, para que não haja a proliferação da doença”, explicou a educadora em endemias, Lucimara Vasconcelos.

A servidora da Secretaria Municipal de Saúde também lembrou que as pessoas que viajaram para locais onde há casos de febre amarela como o Estado de Minas Gerais devem ficar atentos aos sintomas que podem surgir. Caso haja suspeita da doença, a recomendação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência. “Além disso, é obrigação de todos manterem a carteira de vacinação atualizada, ou seja, com todas as vacinas em dia”, complementou.

Dicas de Prevenção

É possível combater o mosquito por meio de medidas simples como acondicionar o lixo de maneira correta; colocar areia nas bordas dos pratos de plantas e flores; limpar o bebedouro dos cachorros e gatos; remover as folhas e galhos que podem entupir as calhas de água; manter a caixa de água tampada; limpar lajes e locais que acumulam água e jogar latas, garrafas pets, copos e embalagens plásticas em sacos de lixo fechados, além de manter seus quintais limpos.

Disque Dengue

O morador que presenciar casas e terrenos com lixo descartado de forma irregular pode denunciar através do 0800 400 1893, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou na Guarda Municipal pelo 153 e na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) no (43) 3379-7900.

