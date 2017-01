Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 19/01/2017

Primeira Leitura (Hb 7,25–8,6)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 25Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles.

26Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha: santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. 27Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo.

28A Lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da Lei, constituiu alguém que é Filho, perfeito para sempre. 8,1O tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade, nos céus. 2Ele é ministro do Santuário e da Tenda verdadeira, armada pelo Senhor, e não por mão humana.

3Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios; portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. 4Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a Lei. 5Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da Tenda. “Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha”.

6Agora, porém, Cristo possui um ministério superior. Pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 39)

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse: “Eis que venho!”

— Sobre mim está escrito no livro: “Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei!”

— Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia; vós sabeis: não fechei os meus lábios!

— Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor! Digam sempre: “É grande o Senhor!” os que buscam em vós seu auxílio.

Evangelho (Mc 3,7-12)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 7Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. 8E também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. 9Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse.

10Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. 11Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: “Tu és o Filho de Deus!” 12Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Precisamos tocar em Jesus

Precisamos tocar em Jesus, cada dia buscá-Lo em nossa vida

“Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo”(Marcos 3,10).

As pessoas queriam tocar em Jesus, sobretudo as que padeciam de algum mal, que estavam sendo atormentadas pelo maligno. Todos que tocavam em Jesus eram curados, libertos pela graça de Deus que atuava na vida deles.

Precisamos também tocar em Jesus, cada dia buscá-Lo em nossa vida. Como tocamos em Jesus? Quando vamos ao encontro da Sua Palavra; e tocamos na graça, tocamos n’Ele presente em nós.

Na verdade, o efeito é o contrário, pois nós achamos que tocamos em Jesus, mas é Ele quem toca em nós com o poder da Sua graça. Quando corremos atrás d’Ele para tocá-Lo, Ele já está vindo ao nosso encontro para nos tocar.

Tocamos em Deus quando O recebemos na Eucaristia e nos sacramentos. Tocamos na graça Deus quando nos reunimos em Seu nome, para proclamar Seu amor e Seu Reino. Tocamos na graça de Deus quando nos reunimos para ouvir Sua Palavra, quando exercitamos o amor à caridade.

Existe uma maneira extraordinária de tocarmos em Jesus, de sermos tocados por Ele, quando somos capazes de perdoar uns aos outros nas ofensas, nas mágoas, pelo mal recebido. Quando deixamos que Sua graça fale muito mais alto do que o nosso orgulho, nosso egoísmo, naquilo que dentro de nós está ferido e machucado, ela penetra em nosso interior e é maior do que nossas convicções humanas.

Permita-se, hoje, ser tocado por Deus, permita que a Sua graça exerça efeitos em nossa vida, arranque de nós sentimentos e pensamentos que estão distorcidos, velhos, quebrando-nos por dentro. Permitamos que a graça de Deus realize uma obra nova em nosso coração!

Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos Seus pés e disseram: “Tu és o filho de Deus”. Permitamos que todos os espíritos maus que atormentam a nossa vida saiam, porque Jesus está no seu espírito de vida nova.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn