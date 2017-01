Prefeito de Londrina recebe a visita do deputado federal Luiz Carlos Hauly

Durante o encontro realizado na tarde desta quarta-feira (18) foram discutidas melhorias necessárias para a cidade de Londrina

O prefeito de Londrina Marcelo Belinati recebeu em seu gabinete, ontem (18), a visita do deputado federal Luiz Carlos Hauly. Durante o encontro, foram tratadas questões e melhorias necessárias para o Município nas mais diversas áreas. Dentre as cidades que integram a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Londrina foi a primeira a receber a visita do deputado federal, em 2017.

Marcelo agradeceu a visita do deputado federal, que considera de grande importância, principalmente devido ao histórico de ações e conquistas em prol de Londrina e região. “Hauly é um dos deputados mais respeitados do Brasil. Percebi e senti isso durante o período de dois anos que tive a honra de ser deputado com ele, que está sempre trabalhando por Londrina. E eu não tenho dúvida que essa relação de parceria, de trabalho com a cidade, vai continuar”, destacou.

Na ocasião, o prefeito de Londrina adiantou que o deputado está buscando para o Município recursos nas mais diversas áreas. “Neste ano ele já colocou recursos para a reforma do Moringão, do parque Arthur Thomas, e tantas outras medidas que beneficiam a cidade. Então é muito importante essa parceria da Prefeitura com os nossos deputados federais e estaduais, porque quem ganha é a população de Londrina, com obras e melhorias na qualidade dos serviços públicos prestados à nossa população”, explicou.

Hauly reforçou, durante o encontro com o prefeito, que está à disposição da Prefeitura, da comunidade e entidades londrinenses. O deputado informou também que pretende contribuir, no âmbito do Governo Federal e também Estadual, na busca por melhorias e desenvolvimento para a cidade. “Temos muitas questões para resolver em Londrina, como o ILS para o aeroporto, as demandas da BR-369, desde o pontilhão no Grêmio até as alças da Rio Branco com a rodovia, as áreas de educação, saúde e segurança, enfim, para todas elas estamos nos colocando à disposição”, frisou.

Também estavam presentes o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia e de Fazenda, Edson de Souza, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Claudio Tedeschi.

