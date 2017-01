Alunos da rede municipal voltam às aulas na próxima semana

Mais de 40 mil alunos estão matriculados nas escolas da rede até agora; para a Educação Infantil foram abertas cerca de cinco mil novas vagas

Na próxima semana, no dia 26 de janeiro, os alunos da rede municipal de ensino iniciam o ano letivo de 2017. Até o momento estão matriculados 42.489 alunos na rede, nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

São 16.315 estudantes matriculados na Educação Infantil, que inclui os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos e os alunos do P4 e P5, distribuídos nas unidades da rede. No Ensino Fundamental até agora estão matriculados 25.883 alunos e 389 foram rematriculados na EJA, que está em fase de efetivação de novas matrículas.

Este ano foram abertas 5.629 vagas para a Educação Infantil em meio período. A diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Mariângela Bianchini, informou que nem todas as vagas foram preenchidas até agora, pois muitos pais ainda estão fazendo as matrículas dos filhos. “Ainda estamos na fase de chamamento das crianças que estão em lista de espera e efetivação de matrículas”, disse.

Segundo Mariângela, os pais que ainda não fizeram a matrícula dos filhos podem procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência para preencher o cadastro de interesse. Caso não tenha vaga naquela unidade, a Secretaria Municipal de Educação fará o encaminhamento para outra mais próxima. “Isso vale tanto para os casos de matrículas novas quanto de transferências”, explicou.

No caso da Educação de Jovens e Adultos os interessados devem procurar diretamente o setor responsável, localizado na sede da Secretaria, que fica na Rua Mar vermelho, 35, Jardim Claudia. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. O telefone do setor, para mais informações, é o 3375-0215. Atualmente 31 escolas de um total de 86 unidades estão atendendo a EJA. “Havendo interesse, a Secretaria de Educação pode abrir novas turmas em outras unidades ou até em espaços alternativos”, informou Mariângela.

Prática pedagógica – Antecedendo o início do ano letivo, os 4.229 professores da rede participarão de prática pedagógica nos dias 23, 24 e 25, nas unidades escolares em que atuam, durante seus horários de trabalho. No primeiro dia será feita uma reunião administrativa, com objetivo de receber os novos professores e fazer a distribuição das turmas. Também são feitos os encaminhamentos do ano e a leitura do regulamento interno e das regras.

O segundo e terceiro dia são dedicados à parte pedagógica. De acordo com Mariângela, a Secretaria de Educação faz uma sugestão do que deve ser discutido nestas reuniões. “Sugerimos, por exemplo, que eles analisem os dados da Avaliação Sistêmica, realizada no final de outubro do ano passado, pois baseado nela é possível traçar as metas e os encaminhamentos necessários”, disse. No terceiro e último dia da prática pedagógica cada professor irá fazer o planejamento de sua turma para o ano.

