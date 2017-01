Biblioteca Infantil prossegue com atividade de contação de histórias e oficina

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3371-6603 ou pessoalmente na biblioteca; público-alvo são crianças a partir de oito anos

A Biblioteca Municipal Infantil de Londrina realiza hoje (19), das 14 às 16 horas, mais uma etapa da atividade “Construindo Histórias”, que envolve contação de história e oficina de cenários, máscaras e figurinos. O professor e artista plástico Paulo Tio é o responsável por conduzir os trabalhos da oficina, que é gratuita e direcionada a crianças a partir de oito anos de idade.

Segundo a bibliotecária Marcia Lumi Hasuda Ono, a partir da contação de história da obra “Os músicos de Bremen”, dos Irmãos Grimm, as crianças serão orientadas pelo professor e vão realizar uma atividade prática manual utilizando cartolinas coloridas. “Nas duas primeiras oficinas já realizadas, as crianças participaram e interagiram com muito ânimo, produzindo seus próprios cenários, máscaras e figurinos, podendo brincar e aprender de forma lúdica”, disse.

A atividade será realizada novamente na próxima semana, nos dias 23, 24 e 26, das 14 às 16 horas, na Biblioteca Infantil, que fica na Praça 1º de Maio, 110, centro. Para cada turma são disponibilizadas 10 vagas ao todo. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3371-6603 ou pessoalmente na sede da biblioteca.

Para participar da oficina, cada participante precisa levar três folhas de cartolina colorida, da cor de sua preferência, e um lanche para comer no intervalo.

N.com