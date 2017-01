Sescap adota ferramenta online de cadastro de vagas e consulta de oportunidades de emprego

Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda firma nova parceria na busca pela oferta de vagas de emprego; ferramenta está disponível para entidades interessadas

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) continua ampliando sua rede de atendimento por meio de parcerias. Nesta quarta-feira (18) o Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região (Sescap) disponibilizou em seu site, www.sescapldr.com.br, links que levam os seus associados para a página de serviços da SMTER. Através dos links o trabalhador pode consultar as oportunidades de emprego do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o empregador pode ofertar as vagas de sua empresa. O serviço é gratuito.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, destacou a importância da informatização destes serviços da SMTER. “Com o suporte da Diretoria de Tecnologia da Informação da Prefeitura nós modernizamos os serviços da SMTER e demos celeridade e dinamismo ao processo de abertura e consulta de vagas. É importante acompanhar os avanços na área de informação e disponibilizar os serviços feitos na Secretaria também na plataforma virtual”, enfatizou.

O secretário explicou que a intenção é disponibilizar a ferramenta para todos os interessados. “Estamos abertos a todas as entidades que quiserem aproximar o seu público das vagas de emprego. Quanto mais canais tivermos para chegar ao trabalhador e ao empregador, mais mão de obra qualificada e reposicionamento de trabalhadores no mercado de trabalho teremos. Iniciamos esse trabalho neste ano e pretendemos expandi-lo o máximo possível. Quem tiver interesse em incluir no seu site o link para as nossas ferramentas pode entrar em contato conosco na Secretaria para viabilizarmos a implantação”, colocou-se à disposição Carreri.

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda fica na rua Pernambuco, 162. O telefone de contato é o 3373-5700.

