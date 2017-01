Saúde prossegue com ações educativas de combate ao Aedes aegypti

População será orientada sobre os tipos de criadouros e os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito

Prosseguindo com as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Controle de Endemias, realiza, amanhã (20), das 11 às 13h30 horas, uma atividade de abordagem aos alunos e funcionários do Serviço Social do Comércio (Sesc). Será na Rua Fernando de Noronha, 264.

Para mostrar o ciclo evolutivo do Aedes, os agentes de endemias levarão amostras, que contém o ovo, a larva, a pupa e mosquito adulto. A população presente também será orientada sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito, como não deixar acumular água parada em recipientes, observar constantemente os quintais e guardar corretamente os materiais que podem acumular água.

No sábado (21), das 9h30 às 11h30, haverá uma palestra com integrantes da entidade Iyê Axé Omim l, núcleo da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro). A palestra será realizada na Rua José Maria da Silva 17-a, Conjunto Habitacional Maria Celina Serrano de Oliveira.

Segundo a educadora de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Lucimara Vasconcelos, as orientações serão quanto os tipos de criadouros, prevenção e tratamento. “Nas duas ações iremos distribuir panfletos e cartazes com instruções, e orientar os presentes sobre a Febre Amarela”, informou.

Números da dengue - A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta quarta-feira (18), os dados sobre a dengue em Londrina. Do início do ano até o momento foram registradas 222 notificações relacionadas à doença. Deste total foi confirmado um caso, cinco foram descartados e 216 continuam aguardando o resultado de exames laboratoriais.

N.com