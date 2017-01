Em primeiro teste do ano, tubarão bate Linense em casa

Na primeira partida do Londrina Esporte Clube em 2017, o clube realizou um jogo-treino diante do Clube Atlético Linense, equipe pauslita integrante da elite estadual, como forma de preparação para as quatro competições que a equipe disputará na temporada: Copa Primeira Liga, Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde de ontem, no Estádio do Café, o elenco alviceleste venceu pelo placar de 3 a 1, com gols de Wellisson, Rafael Gava e Júlio Pacato.

Técnico Cláudio Tencati utilizou grande parte dos atletas relacionados para o confronto, com uma equipe em cada tempo, justamente para dar ritmo de jogo aos atletas e evitar lesões. A equipe alviceleste inicou a atividade com a seguinte formação: Alan, Lucas Ramon, Marcondes, Luizão e Ayrton; França, Germano, Rafael Gava e Fabinho; Safira e Wellisson. Na segunda etapa, entraram: Igor Bosel, Pedrão, Matheus, Igor Miranda, Bidía, Rômulo, Júlio Pacato, Celsinho, Robinho, Lucas Machado e Euller.

Confira os gols:

SM sports