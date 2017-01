ARAPONGAS - Suspeitos de ameaçar juízes e promotores de Justiça são presos temporariamente

O Juízo de Arapongas, no Norte-Central paranaense, deferiu pedido da 3ª Promotoria de Justiça da comarca requerendo a prisão temporária de duas pessoas suspeitas de ameaçarem juízes e promotores da cidade. Os mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira, 18 de janeiro. Também foram autorizadas buscas e apreensões nas residências de supostos envolvidos no crime.



De acordo com a Promotoria de Justiça, juízes e promotores responsáveis pela condução de um processo criminal relacionado a tráfico de drogas em Arapongas vêm sofrendo ameaças desde o início das investigações, em maio de 2016. Foram endereçadas a eles cartas anônimas com intimidações graves, conduta que configura o crime de coação no curso do processo. Os suspeitos foram identificados por meio de diligências realizadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar.



As investigações prosseguem para identificação de outros envolvidos no caso, incluindo um advogado que estaria repassando informações aos acusados. Ele é mencionado em uma das cartas, conforme afirma a Promotoria.

COM/MPP