Atleta de Londrina disputa Europeu de jiu jitsu

O mestre faixa preta Vinicius Canevari, o Magoo, disputa mais uma vez o Campeonato Europeu de Jiu Jitsu, no final de semana, em Portugal. Ele compete na categoria peso leve e vai enfrentar quatro adversários no sábado e domingo (dias 21 e 22), no Pavilhão Multiuso de Odivelas, próximo a Lisboa. No ano passado, o atleta de Londrina foi o vice-campeão da competição.

Magoo fechou 2106 com diversas vitórias: ganhou o título sul-americano pelo nono ano consecutivo, sem nunca ter sofrido ponto dos adversários nos nove campeonatos, e foi vice-campeão mundial em Las Vegas (EUA), campeão do torneio internacional Curitiba Open e bicampeão brasileiro.

Também no ano passado comemorou outra importante marca: sua academia Magoo Jiu Jitsu completou 20 anos de atividades em Londrina. Além da sede principal, com mais de 200 alunos atualmente, conta com oito filiais - cinco em Londrina, uma em Cambé, uma em Rolândia e uma em Sorocaba (SP).