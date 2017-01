Câmara de Vereadores anuncia novo diretor geral

Sandro Morais de Medeiros foi uma das indicações de Conselho Regional de Administração; Takahashi destaca experiência nas áreas pública e privada

O administrador Sandro Morais de Medeiros, 46 anos, é o novo diretor geral do Câmara Municipal de Londrina para o biênio 2017/2018. De acordo com o presidente do Legislativo, Mario Takahashi (PV), Sandro de Medeiros foi escolhido por meio de parceria com o Conselho Regional de Administração (CRA). Ele é professor universitário e tem grande experiência em gerenciamento, com atuação em órgãos públicos e no setor privado. Natural de Ibaiti (PR), já foi vereador e diretor de Indústria e Comércio daquele município. Há 10 anos reside em Londrina.

“Queremos trazer agilidade aos procedimentos internos, melhorar os processos de licitação, a transparência, firmar novos convênios e promover o elo entre Câmara e sociedade”, antecipou o novo diretor. Medeiros explicou que o CRA vem trabalhando para promover, junto às administrações municipais, a profissionalização no setor público.

“O dinheiro público tem que ser muito bem investido, é preciso gastar com qualidade”, afirmou o novo diretor da Câmara de Londrina, que é especialista em comportamento organizacional, mestre em marketing e autor do livro “Endomarketing: produtividade e redução de custos”. “Como já trabalho há bastante tempo com o poder público nas questões relacionadas a licitações, acho que vou poder contribuir bastante.”

Critério de escolha - O nome do administrador foi um dos três sugeridos à Mesa Executiva da Câmara pelo CRA, por solicitação presidente da Câmara de Vereadores. “Pretendemos melhorar algumas questões internas e readequar o sistema da Câmara para uma boa gestão administrativa, sem deixar de lado a característica política da Casa. Por sua vez, o Conselho também tem interesse em auxiliar o poder público nesta tarefa. Entre os nomes indicados, o de Sandro Medeiros foi escolhido pela experiência tanto no setor público como por sua atuação em grandes empresas. Esta foi a característica que mais chamou a atenção da Mesa Executiva”, informou Mario Takahashi.

Para o presidente da Câmara, o administrador poderá trazer soluções para os obstáculos que a direção do Legislativo certamente encontrará nos próximos dois anos. “Ele tem o perfil adequado para os desafios que queremos enfrentar neste momento.” Ainda de acordo com Takahashi, o objetivo daqui para a frente é fortalecer parcerias como esta firmada entre o CRA e o Legislativo.

COM/CML