Políticas públicas em tecnologia é pauta de encontro no Norte Pioneiro

Gestores reúnem-se em fevereiro, em Jacarezinho, durante o Fórum de Cidades Digitais da região

O coordenador de Ciência e Tecnologia do Estado, Evandro Razzoto, confirmou participação no I Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro, que será realizado dia 16 de fevereiro em Jacarezinho. O evento, organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, visa estimular investimentos no setor e apresentar a prefeitos, gestores e vereadores da região, através de exemplos em andamento nas localidades e soluções disponíveis, os benefícios da implantação das cidades digitais e inteligentes.

As políticas públicas estaduais no setor, voltadas para os municípios, serão abordadas por Razzoto no encontro que acontecerá na sede do SENAC (Rua Dois de Abril, 742, Centro).

Para o diretor da RCD, José Marinho, o Fórum cumpre com o objetivo de promover a troca de experiências, tratando regionalmente as necessidades das cidades, além de aproximar gestores das novas tecnologias, em como diversas localidades estão impulsionando o desenvolvimento socioeconômico por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo forum.redecidadedigital.com.br

Asimp