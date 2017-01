Relação de Vagas – AGÊNCIA IBIPORÃ

As vagas aqui listadas estão sujeitas a sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador (SINE) - AGENCIA IBIPORÃ.

Você poderá também efetuar a sua inscrição e concorrer às vagas anunciadas acessando o site do MTE –

Ministério do Trabalho, no seguinte endereço: http://maisemprego.mte.gov.br

Comentários Seja o primeiro a comentar! Faça seu comentário Nome:

E-mail:

Comentário :