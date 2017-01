Comunidade da região sul busca solução para os problemas de mau cheiro

A empresa poluidora já foi identificada e uma comissão foi organizada para acompanhar o andamento do caso junto aos órgãos competentes

O vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, e a secretária municipal do Ambiente, Roberta Queiroz, participaram ontem (19) de um encontro promovido pelo Centro de Assistência a Saúde na região Sul (CEAAS). A pauta deste evento, que contou com a presença de várias lideranças comunitárias, foi o mau cheiro produzido por uma empresa localizada na região sul de Londrina.

Segundo Mendonça, a reclamação da comunidade é pertinente. “É um problema que se arrasta há muitos anos, mas a atual administração tem um novo método de trabalho. Buscamos a integração entre as secretarias e órgãos municipais, autarquias e a comunidade. E essa reunião foi muito produtiva, creio que em um próximo encontro já vamos conseguir concluir essa questão”, informou.

Para a secretária municipal do Ambiente, as informações colhidas com a comunidade são essenciais na busca por uma solução. “Vamos verificar, em conjunto com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), a possibilidade de novas vistorias em horários diferenciados. A empresa em questão já foi fiscalizada e autuada, fez as adequações exigidas, porém o problema persiste. Precisamos trabalhar em parceria para estudar novas possibilidades e encontrar a melhor solução”, destacou, sem citar o nome da empresa.

Segundo a presidente do CEAAS, Rosalina Batista, a mobilização da comunidade se deve ao incômodo que aflige toda região. “Somos responsáveis pela cidade em que vivemos, e por isso convidamos as autoridades, lideranças locais e moradores da região a estarem aqui, reunidos, em busca de uma solução definitiva”, disse.

Uma comissão foi organizada, entre os presentes, para acompanhar o andamento do caso junto aos órgãos competentes. Também estiveram na reunião os vereadores Amauri Cardoso e Estevão da Zona Sul, e o chefe do escritório regional de Londrina do IAP, Ronaldo Deber Siena, além de moradores de diversos bairros da região sul.

N.com