Prefeitura divulga aprovados no teste seletivo para “Professor do Campo”

Candidatos devem ficar atentos ao horário e local da convocação

Na tarde da quarta-feira (18), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, divulgou os candidatos aprovados no teste seletivo para a contratação de “Professores do Campo”, função de docência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e docência de educação física. Os editais estão disponíveis na edição do Jornal Oficial do Município n° 3.175, desta quarta-feira e podem ser acessados pelo portal do município, http://www2.londrina.pr.gov.br/jornaloficial/.

Foram aprovados três candidatos para as vagas de pessoa com deficiência. Eles devem entregar o laudo médico até a próxima segunda-feira (23), das 12h às 18h, na Diretoria de Desenvolvimento Humano, localizada na Secretaria Municipal de Recursos Humanos (Av. Duque de Caxias, 635, 2º piso).

Já os 42 aprovados para as vagas de afro-descendentes deverão comparecer nesta sexta-feira (20), às 9h, para entrevista de confirmação da autodeclaração feita por uma comissão especial, no Auditório do Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronesi (Super Creche), na Rua Benjamin Constant, 800, Centro.

Na terça-feira (31) será homologado o resultado final do certame no Jornal Oficial do Município. A convocação dos novos servidores deve sair no mesmo dia. Segundo a secretária municipal de Recursos Humanos, Margareth Socorro de Oliveira, o teste seletivo foi muito positivo para o município, visto que diversos aprovados apresentaram pós-graduações específicas para o trabalho com crianças da zona rural.

“O teste seletivo exclusivo para a função de professor do campo é importante, porque as crianças da área rural têm especificidades diferentes daquelas dos estudantes da zona urbana e, por isso, a carga horária dos docentes é maior e garante a permanência dos professores nas salas de aula”, disse.

Vagas

Estão sendo contratados 30 professores para docência em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e três professores de educação física. Dos 30, 25 serão chamados da lista de ampla concorrência, duas vagas estão reservadas para pessoas com deficiência e três para afro-brasileiros. Segundo a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Mariangela Bianchini, os aprovados devem começar a trabalhar no início de fevereiro.

Eles vão suprir, prioritariamente, a carência de docentes nos assentamentos Eli Vive I e II, que ficam próximos ao Distrito de Lerroville. “Dentre os aprovados, 18 serão destinados aos trabalhos na escola do assentamento Eli Vive I e II, pois não há quadro de funcionários próprio do município nessa unidade escolar, que é nova. Por isso, grande parte dos aprovados será alocada nela”, explicou.

Após a alocação dos novos servidores nessa escola, os demais serão destinados aos trabalhos na Escola Municipal Vitório Libardi, no Patrimônio de Guairacá, e distritos restantes. O salário é de R$ 4.254,05, e as contratações terão prazo determinado, com carga horária de 40 horas semanais e duração de até um ano, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

