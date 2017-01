Biblioteca do CEU prossegue com a programação de férias

Serão realizados, na próxima semana, oficina e bate-papo para pessoas com idade a partir dos seis anos

A Biblioteca do Centro e Artes e Esportes Unificados (CEU) continua com a programação especial de férias. Na próxima segunda-feira (23), das 10 às 12 horas, será realizada a oficina “Nossa Londrina”, com as mediadoras Ana Paula Pietsiaki de Souza, técnica de gestão da Biblioteca, e Priscila de Jesus Apolinário Ribeiro, bibliotecária do local.

A idade mínima para participação é de seis anos e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3338-4925, ou pessoalmente na sede do CEU, localizado na rua Ângelo Gaiotto, s/n, Jardim Santa Rita I (atrás do Colégio Estadual Polivalente), das 8 às 15 horas. Para participar da oficina é necessário que cada participante leve uma caixa de calçados.

Segundo a bibliotecária Priscila, durante a atividade os participantes serão apresentados à história e arquitetura londrinense constante no acervo da Biblioteca. Após a apresentação, serão confeccionadas maquetes que representam os espaços da cidade, a partir de materiais como papelão, itens de papelaria e tinha guache. “O objetivo da ação é proporcionar o contato dos leitores com a cultura londrinense, além de incentivar a criatividade dos participantes”, explicou.

Na terça-feira (24), das 9h30 às 12 horas, haverá o bate-papo “Eu li num filme”. Durante a atividade, os participantes serão apresentados a um clássico da literatura infantojuvenil, por meio da linguagem escrita (livro) e audiovisual (filme). O objetivo da atividade é proporcionar o contato dos leitores com as diversas formas de leitura. A idade mínima para participação também é de seis anos e as inscrições podem ser feitas no mesmo telefone e endereço.

N.com